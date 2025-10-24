【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 3ー1 デンソーエアリービーズ（10月19日・女子第2節）【映像】選手より目立ってる“熱血”リアクションの数々コート上の選手以上に“気になって仕方ない”ヘッドコーチが随所に見せた情熱的リアクションが注目を集める一幕があった。10月19日に行われた大同生命SVリーグの女子第2節で、Astemoリヴァーレ茨城はホームでデンソーエアリービーズと対戦。白熱の展開の中、注目のシーンが訪れた。