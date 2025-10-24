「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合にBEAST X・東城りお（連盟）が出場。毎試合、麻雀でも見た目でもファンを楽しませる美女雀士が、この日はかわいらしさと色気を兼ね備えたボリューミーなヘアスタイルで話題をさらった。【映像】かわいらしさと色気 東城りおの美麗なツインテール（拡大）東城は、もともと芸能界を志して秋田から状況するものの、諸事情により断念。その後、雀荘で働いたことをきっかけにプロ雀