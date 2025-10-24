TSMC熊本第2工場の建設地。奥は第1工場＝24日午前、熊本県菊陽町（共同通信社ヘリから）半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）の子会社は24日、熊本第2工場の本体工事に向け、熊本県菊陽町と立地協定を結んだ。日本初の生産拠点である第1工場より高性能な半導体を生産する計画で、人工知能（AI）や自動運転向けを想定している。2027年末までに操業を始め、量産時期は顧客の需要や市場の状況を踏まえて判断する。工場周辺では交