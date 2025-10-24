大政局の末に自民と日本維新が連立合意し、高市早苗内閣が発足した中、共同通信や読売新聞などの世論調査の結果を、２３日のＴＢＳ「ひるおび」、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」が特集した。「ひるおび」では、政党支持率では自民、維新が数字をあげ、国民民主が数字を下げたことを伝えた。前回調査が１０月だった読売新聞では、国民民主の支持率が「ほぼ半減」したと伝えた。毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は、