2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。今年1月、インスタグラムを開設した三浦友和（73）。今までSNSを避けてきた三浦友和だが、背中を押したのは妻である百恵さん（66）だったという。