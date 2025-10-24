【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の浜崎あゆみが10月23日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子からの贈り物を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳歌姫「素敵なサプライズ」息子からの粋な贈り物◆浜崎あゆみ、息子からのプレゼントに感動浜崎は「息子が目つぶって！って言ってミッキーのリングはめてくれた」と言葉を添えて、ネイルを施した指に黄色いミッキーマウスの指輪がはめられた写真を公開。「母きゅーーーー