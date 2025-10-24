株式会社MIWAIKEHATAが展開する新事業「Corporate Well-Being Fragrance 〜香りで語る、企業のアイデンティティ〜」として、株式会社グラフィックホールディングスのための香りを制作しました。グラフィックホールディングスの「揺るがない意志・澄んだ心・信頼と品位」を象徴するコーポレートウェルビーイングフレグランス「月読(Tsukuyomi)-凜と透る-」が新たに誕生し、2025年9月18日の社員グループ総会にて発表されました。