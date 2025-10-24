株式会社WSenseは、世界初の木質カードゲーム「DELTA SENSE」を、2025年9月26日から28日に東京ビッグサイトで開催された朝日新聞社主催「GOOD LIFE フェア 2025」にて正式発表しました。人と世界の“間(あいだ)”を捉え、第三の道を見出す思考をサポートするツールとして、教育現場やビジネスシーンでの活用が期待されています。一般社団法人GREENの協力によりブース運営が行われ、多くの来場者から注目を集めました。 WSense