「いやもう、100点満点」【2024年巨人1位】石塚裕惺 野球好きの両親が施した多種多様な「英才教育」…体操、水泳、英語、トロンボーンにソロバン巨人の阿部慎之助監督（46）が満足そうに振り返った。23日のドラフトで6選手を指名（育成を除く）。1位で事前公表したアマ球界ナンバーワン左腕・竹丸和幸（鷺宮製作所）の単独指名に成功すると、2位では身長183センチのサイドスロー右腕・田和廉（早大）、3位で独特のトルネード投法