元TOKIOの国分太一（51）が23日、代理人弁護士を通じて日弁連に人権救済を申し立てた。今年6月、日本テレビが会見で「複数のコンプライアンス上の問題行為」と共に「ザ！鉄腕！DASH！！」からの降板を発表した際、日テレから処分の根拠となった具体的事実を告知されなかった上、口外を禁じられて弁明や説明の機会を与えられず、その結果、他番組からの降板やスポンサー企業からの契約解除など重大な影響を受けた。それらは、日テ