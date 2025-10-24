食楽web ●冬に大活躍。蒸し料理が捗る注目の調理用スチーマーを3品ご紹介します！ 寒さが増してホカホカのあったかい一品が恋しくなる季節です。そんな中、2025年の冬に注目したいのが、ブームの域を超えて新たなスタンダードになりつつある「蒸し料理（スチーム料理）」。 ブームを受けて、いまや各メーカーから、さまざまな特徴を備えた“蒸し調理家電”が続々と登場中