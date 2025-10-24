横浜ＦＭは２４日、今夏に加入したＭＦジョルディ・クルークスが２０２５シーズンの副キャプテンに就任することが決定したことを発表した。高精度の左足キックで、８試合で１ゴール４アシストをマークし、さらに熱い気持ちを前面に出すプレーで残留争いを続けるチームに欠かせない存在となっていることから、シーズン残り４試合という異例のタイミングでの就任となった模様。クラブを通して、クルークスは「このタイミングで副