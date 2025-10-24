ウェスティンホテル横浜が、秋の深まりとともに心までとろける「チョコレートアフタヌーンティー」を開催。旬の味覚とチョコレートのマリアージュを堪能できる、季節限定のアフタヌーンティーです！ ウェスティンホテル横浜「チョコレートアフタヌーンティー」  開催期間：2025年10月27日（月）〜12月25日（木）開催場所：ウェスティンホテル横浜 23階「ロビーラウンジ」 新世代の「ウェルビーイング」を体現