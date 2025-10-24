「太和殿」の模型を作る竇金超さん。（９月２４日撮影、石家荘＝新華社記者／牟宇）【新華社石家荘10月24日】中国河北省泊頭市の木工職人、竇金超（とう・きんちょう）さん（54）は、幼い頃から父親について木工技術を学び、2014年に故宮「太和殿」の模型を作ろうと思いついた。事前の資料調査や設計図の作成、実際の「太和殿」の見学を経て、16年に居住区内の車庫を借り、正式に制作を開始した。模型は18分の1のスケールで、