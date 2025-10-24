国道22号は渋滞を予想名古屋高速16号一宮線北行の一部区間が、10日にわたり通行止めになります。【地図】名古屋高速の通行止め区間区間は北行の清洲JCTから一宮東出口まで（片道のみ）、期間は2025年10月25日（土）0時から11月3日（月・祝）24時までです。期間中は、春日入口、西春出口、一宮西春入口、一宮南出口、一宮東出口が閉鎖されます。理由はリフレッシュ工事です。舗装の打ち換えや施設などの補修工事が集中して行