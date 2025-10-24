カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。バトンを渡す山口聡現社長（26年1月1日会長就任）は、奥谷氏について「国内、国際の両事業で成長にチャレンジしており、経営を任せるのに最適な人物」と評価。奥谷氏も「国内、海外