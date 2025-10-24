10月21日に発足した高市内閣で、農林水産大臣に自民党の鈴木憲和衆院議員が就任した。22日に会見した鈴木大臣は、米価の高止まりで注目されるコメ政策に関して「需要に応じた生産が基本」と説明。「需要がないのに生産量を増やせば米価が下がる。生産者の設備投資や人件費を考えても、価格の安定が不可欠。無責任に増産を続けるのは難しい」として、前任の小泉氏が掲げた増産路線への転換から修正を図った。さらに「（米価について