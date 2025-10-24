「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。職場で「○○ちゃん」と呼びかける行為がセクハラと認定された件をめぐり、防衛策を明かした。職場で「○○ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメ