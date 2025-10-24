アーセナルで“驚異の15歳”と注目を集めるMFマックス・ダウマンは、クラブと新たな奨学金契約を締結したようだ。英『Daily Mail』やジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。アカデミー生のダウマンはこれにより、奨学金を受けながらプロへの道を目指すことになる。来年の12月に17歳になったときに、プロ契約を結ぶことになるようだ。『Daily Mail』は、その才能のレベルを考えれば、他のどんなクラブへ移籍する