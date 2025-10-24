警察によりますと、24日の午前９時12分ごろ、東根市観音寺地内、東根市立高崎小学校から東におよそ100メートルの場所で、クマ1頭(体長およそ1メートル)が目撃されました。 現在まで、人や物への被害は確認されていません。 警察は「近所にお住いの方や、付近を通行される方はご注意ください。クマを目撃した際は、不用意に近づくことなく、速やかに110番通報をお願いします」としています。