山形市や警察によりますと、きょう午前９時４３分ごろ山形市門伝の農地で「クマのようなものを目撃した」と所有者から警察に通報がありました。 クマの体長は１メートルほどと見られています。今のところ、人やモノへの被害は確認されていません。市が注意を呼びかけています。