¢¡Âè£¸£¶²óµÆ²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£²£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£°·î£²£´Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤Ï³«Ìç¤«¤é£³»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿£Ã£×¥³¡¼¥¹¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥­¥ã¥ó¥¿¡¼¤Ç¶î¤±¤¿¡£Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Á°Æü¤Ë£´ÏÈ£·ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·èÄê¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹