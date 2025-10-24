◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２４日、栗東トレセンヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は２歳時にホープフルＳ（１４着）への参戦こそあったが、春はクラシックＧ１への出走がかなわず。秋はセントライト記念２着で優先出走権を取り、何とか最終戦に間に合った形だ。「能力があると思っていた馬だし、間に合ってよかった」と松永幹調教師