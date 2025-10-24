◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２４日、栗東トレセン２連勝中のゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は角馬場で体をほぐした後、坂路に入った。力強いフットワークで６９秒８―１５秒８。杉山晴調教師は「変わらなくきています」と順調な調整過程に納得の表情を浮かべた。２３日に発表された調教後の馬体重は前走からプラス１４キロの