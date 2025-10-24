【トロント（カナダ）＝帯津智昭】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は２４日（日本時間２５日）、カナダ・トロントで開幕する。連覇を目指すドジャース（ナ・リーグ）で救援として貢献している佐々木はメジャー１年目でＷＳの舞台にたどり着いた。開幕前日の２３日は、他の救援陣とともにキャッチボールなどで調整。「（レギュラーシーズンは）けがでなかなか試合に出られなかった。戻ってこられて、素晴らしい