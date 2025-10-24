山梨大学の実験室で火事が発生し、キャンパスは一時騒然としました。実験では、エアコンの耐久試験をしていたということです。【映像】窓ガラスが割れた実験室23日午後、甲府市にある山梨大学のキャンパスで「建物1階部分から爆発音と黒煙」と119番通報がありました。警察などによりますと、工学部の建物1階にある実験室の47平方mが焼けました。けがをした人はいませんでした。「ちょっと焦げ臭い匂いが3階までしていた」（学