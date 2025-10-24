4児の父でタレントのユージ（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。「人生初めて運動会に参加した饅頭」と書き出し、次男（2）と運動会に参加する親子2ショットを公開した。【写真】人生で初めての運動会に参加した次男＆ユージの親子2ショットユージは「親子ダンスタイムがあったの一緒に校庭に出たけど緊張してしまい踊るどころではないあのさ、パパもダンス苦手なんだからね？笑終始抱っこで残念ながら一緒にダンス