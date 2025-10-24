熊本県阿蘇市の温泉観光ホテルで、24日のリニューアルオープンを前に内覧会が開かれました。 【写真を見る】“阿蘇の自然をひとり占め” 山岳リゾートを味わう7つの客室『亀の井ホテル阿蘇』がオープン ※放送：10月23日（木） オープンするのは、「亀の井ホテル阿蘇」です。この施設は「かんぽの宿」として運営されてきましたが、「亀の井ホテル」が2022年に買い取り、リニューアル工事