作詞家の秋元康氏（67）が、23日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。バラエティーの人気企画「食わず嫌い王決定戦」の思い出を語った。秋元氏は、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の人気コーナー「食わず嫌い王決定戦」に出演した時のことを回想。数品の料理の中から、対戦相手が試食する様子を見て嫌いな食べ物を当てる企画で「俺はお餅が嫌いなんです。相手がいしだあゆみさんだっ