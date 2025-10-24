松屋銀座は、2025年5月1日に100周年を迎え、1年を通して100周年記念の様々な企画やイベントを実施している。10月29日から、後半のメインイベント『松縁祭』を開催する。10月17日には、メディア向け内覧会を開催し、古屋毅彦社長や担当者らが企画について説明した。〈銀座の名店の味を銀座木村家のコッペパンでサンド〉今回4回目となる、銀座の名店の味を『銀座木村家』のコッペパンで挟んだスペシャルコッペパン企画が限定復活する