大麻取締法違反の罪に問われ、証拠品の押収方法などが争点となっていた男性について、名古屋高裁の無罪判決が確定しました。 判決文などによりますと、被告の男性(47)は2023年3月、名古屋市内のコンビニの駐車場に停めていた自動車内に大麻を隠し持っていた罪に問われていました。 被告の男性は大麻の所持を認めていましたが、名古屋高裁は10月9日、「大麻の押収手続きなどに違法があり、証拠として認められない」と無