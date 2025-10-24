走りも快適性も大幅刷新！ 新型Q5の注目ポイントとは？アウディは2代目から8年ぶりのフルモデルチェンジを得て3代目へと進化したプレミアムミドルSUVである「Q5」「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズを発売しました。今回は国内導入されたばかりの新型Q5の公道試乗をレポートします。上質なデザインと洗練された走りが魅力の新型「Q5」（photo：Toshiki Kobayashi）【画像】超カッコイイ！ これがアウディ新型「ミドル