23日に放送したTBS系「プロ野球ドラフト会議2025」で午後5時40分放送開始の枠が、平均世帯視聴率で8・3％（関東地区）だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は4・7％だった。同4時40分開始の1時間枠は平均世帯視聴率で8・2％、平均世帯視聴率は4・4％だった。米スタンフォード大の佐々木麟太郎がソフトバンクとDeNAから1位指名され、ソフトバンクが交渉権を獲得し、注目を集めた。