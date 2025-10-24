23日夕方、秋田市の秋田大学の近くでクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、23日午後5時5分ごろ、秋田市手形字大松沢の市道を自転車で走っていた30代の男性が、道路にいるクマ2頭を目撃しました。クマはいずれも体長が50センチほどだったということです。すぐ近くに民家があり、秋田大学までは200メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。