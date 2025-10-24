25日から、滋賀県で始まる全国障がい者スポーツ大会に出場する三重県選手団の結団壮行式が、23日、三重県庁で開かれました。今年の大会には、陸上や水泳、ボッチャなど8つの競技に86人の選手団が出場します。式では、三重県の服部副知事から選手団の前田浩司団長に、そして旗手を務める陸上競技の野津伶音選手に団旗が手渡されました。服部副知事が「緊張感を力に変え、日頃の成果を思う存分発揮して頑張ってください」とエールを