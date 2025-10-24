23日夜、秋田市泉の住宅街でクマが目撃されました。近くには秋田工業高校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、23日午後6時55分ごろ、秋田市泉一ノ坪の県道を車で走っていた40代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは10メートルほどの住宅街で、秋田工業高校までは約200メートルです。警察が注意を呼びかけていま