23日夜、秋田市の広面小学校の近くでクマ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、23日午後11時45分ごろ、秋田市広面字近藤堰越で40代の男性が、自宅の中から市道上にいるクマ3頭を目撃しました。クマは、体長約1メートルが1頭と約50センチが2頭で、親子とみられます。すぐ近くには民家があり、20メートルほどの場所には広面小学校があります。警察が注意を呼びかけてい