中国国家外貨管理局によると、9月に企業や個人などの非銀行部門による国際収支総額が前月比7％増の1兆3700億ドルに達した。第1-3四半期（1-9月）の国際収支総額は前年同期比10．5％増の11兆6000億ドルとなり、同期の過去最高を更新した。データを見ると、1-9月期の銀行間為替取引額は1197億ドル、銀行間の為替取引は632億ドルの黒字となり、いずれも前年同期を上回った。同局の李斌（リー・ビン）副局長兼報道官は、「全体として見