24日朝、鹿角市の鹿角高校の近くでクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、24日午前6時40分ごろ、70代の女性が自宅の中から、鹿角市花輪字一本杉のソバ畑にクマ2頭がいるのを目撃しました。クマは体長約1メートルが1頭と、約50センチが1頭で、親子とみられます。近くの民家までは約50メートル、鹿角高校までは約150メートルの場所です。鹿角高校の近くでは23日