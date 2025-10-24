電気自動車向けのリチウムイオン電池などに使われる酸化アルミニウムを製造する新たなプラントが、三重県四日市市の日本アエロジル四日市工場に完成し23日、記念の式典が開かれました。開所式では日本アエロジルの内藤吾朗社長が「ここで生産される素材は電気自動車用リチウムイオン電池の性能向上に寄与するとともに、持続可能な塗装の品質向上にも貢献していく」と挨拶しました。新たなプラントはアジア圏におけるリチウムイオン