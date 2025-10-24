プロ野球のドラフト会議が23日に開かれ、三重県伊賀市出身で花園大学の藤原聡大投手が楽天から1位で、同じく伊賀市出身で神村学園伊賀の西川篤夢選手が広島から6位で指名を受けました。楽天から1位指名を受けた藤原聡大投手は最速156キロを誇る本格派ピッチャーで、滋賀県の公立高校を経て京都の花園大学に進学。入団が決まれば花園大学からは初のプロ野球入りです。広島から6位指名を受けた神村学園伊賀の西川篤夢選手は50mを5秒9