山形県米沢市によりますと24日（金）午前8時10分ごろ、山形県米沢市古志田町でクマが目撃されました。クマは1頭で体長およそ1ｍとみられています。現場は山沿いですが民家に近く、市は十分な注意を呼び掛けています。