福山市の工場で屋根の上で作業をしていた男性（３１）が転落して死亡しました。 ２３日午前１０時半ごろ、福山市沼隈町の工場で「３１歳の男性 ２０ｍの高さの屋根から落下 頭部出血」などと消防に通報がありました。 警察によりますと、大分市の塗装工の男性（３１）が屋根の防水補強作業をしていたところ屋根が抜け落ち、約２０ｍ下の工場の床に落下したということです。 男性は福山市内の病院に搬送されましたが、約２時間後