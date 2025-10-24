元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（37）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。おにぎりの絵文字と「mgmg」（もぐもぐ）を添えた加護。可愛いらしい頬張りショットを披露した。ファンからは「足細い」「可愛い」「変わらない」「世界いちだね」「何処の女学生かとおもた！」「美少女発見した」「加護ちゃんマジで可愛い」「キレイな脚」「一生可愛い」などのコメントが寄せられた。