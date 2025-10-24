大ヒット映画「カメラを止めるな！」にも出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が１７日、ＡＢＥＭＡ「ダマってられない女たち」で、壮絶な過去の結婚生活を告白した。番組では、しゅはまの婚活に密着。婚活アドバイザーの植草美幸氏のもとを訪問し、結婚相手を相談した。植草氏からどんな男性がいいか？と聞かれると「自分のことは自分でやってこれた人。私自身、そういう能力が高くなくて」と自分自身、家事は苦手であると