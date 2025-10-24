記者団に応じるリトアニアのナウセーダ大統領＝２３日、ベルギー首都ブリュッセル/Nicolas Tucat/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアの複数の戦闘機が２３日夜、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国であるリトアニアの領空を侵犯した。リトアニアのナウセーダ大統領がＸ（旧ツイッター）で明らかにした。ナウセーダ氏は、この戦闘機兼輸送機についてロシアの飛び地、カリーニングラードから飛来したと主張。動画の中で「これは国際