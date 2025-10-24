◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２４日、栗東トレセン神戸新聞杯の覇者エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は坂路を６１秒５―１４秒４。一歩一歩、確かな脚どりで駆け上がった。前哨戦は余裕残しの仕上げだったが、１度使ったことで馬体はしっかりと引き締まっている。福永助手は「前走後のダメージもなく順調です。体重は５１０キロを切るくらいで出られる