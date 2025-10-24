◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人に育成３位で指名された豊橋中央・松井蓮太朗捕手（１８）は「待っている時間が長くて不安でしたが、今までやってきたことを信じて、祈るだけでした。ホッとしています」と喜びを語った。強肩強打と全力プレーが売りで、今夏は同校を創部２２年目で初の甲子園に導いた。バッテリーを組んでいた、アゴを突き出す表情が話題となり“豊