４連勝でジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が、引き続き戸崎圭太騎手とのコンビでチャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）へ向けて調整していくことが２４日、分かった。田中博調教師が美浦トレセンで明かした。トレーナーは「現状では右回りの方がパフォーマンスが上がるところはありますが、今後は海外も選択肢に入ることや、馬