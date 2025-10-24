いも堀りでたくさんのさつまいもを手に入れたら、大量消費できちゃう『スイートポテト』にするのがおすすめ！なめらかな口当たりのスイートポテト部分を作って、オーブンの天板に流して焼くだけ。ざっと砕いたビスケットを下に敷くとサクサク食感が合わさって、たっぷり作っても食べ飽きないおいしさに。難しくない＆３ステップでできるので、お菓子作り初心者さんでも大丈夫です！『ごまビスケット台のスイートポテト』のレシピ